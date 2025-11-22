Tu si que vales 2025 Lip Sync Battle | Emma e Maria De Filippi cantano Amami | Video Witty Tv

Nella puntata di sabato 22 novembre di Tu si que vales 2025 per Lip Sync Battle si sono esibite Emma e Maria De Filippi. Le due hanno cantato Amami con tanto di mosse in sincrono. Una esibizione davvero ammirevole che ha infiammato i social. Ecco il video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tu si que vales 2025 Lip Sync Battle: Emma e Maria De Filippi cantano Amami | Video Witty Tv

