Trump e Putin vogliono la fine dell’Ucraina Zelensky e gli europei non si arrendono

Ci siamo cascati di nuovo. Il piano in ventotto punti concordato tra Mosca e Washington che potrebbe segnare una svolta nella guerra in Ucraina sembra l’ennesima replica di un copione già visto: la Russia prova a ottenere al tavolo ciò che non è riuscita a prendersi con le armi, e lo fa attraverso un testo che chiede a Kyjiv di pagare il prezzo della war fatigue americana. L’ambasciator che porta pena è il solito improbabile Steve Witkoff, che continua a brigare come mediatore fra Stati Uniti e Russia anche se il suo ruolo, in teoria, sarebbe quello di inviato speciale in Medio Oriente e per le missioni di pace; ma qui il piano, come tutti quelli che lo hanno preceduto, più che una proposta di pace è una richiesta di resa dell’Ucraina concordata con la Russia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump e Putin vogliono la fine dell’Ucraina, Zelensky e gli europei non si arrendono

News recenti che potrebbero piacerti

Il piano Trump è in realtà il piano di Putin. Le condizioni imposte dagli Stati Uniti altro non sono che una resa per l’Ucraina. Ora è il momento per l’Europa di alzare la testa e mostrarsi forte e unita. La nostra libertà passa da questo momento storico. Non possia Vai su X

La bozza di piano di pace tra Ucraina e Russia proposta da Trump prevederebbe un accordo a discapito del paese da tre anni è aggredito e bombardato dalla Russia di Putin. Il quale ha dichiarato che se l’Ucraina dovesse rifiutare il piano è pronto a prender - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina: Calenda, 'con piano Trump Ue e Kiev vendute a russi, molto deluso da Meloni' - "Questo è il piano di Putin che Trump, che è un asset di Putin, sta cercando di imporre a un popolo che da quattro anni combatte per la propria libertà. Da iltempo.it

Perché ora Trump ha fretta di chiudere in Ucraina: il consenso al minimo e i piani per l’Artico - La guerra è un ostacolo alla politica estera del tycoon, che ora sembra fare sul serio. Si legge su msn.com