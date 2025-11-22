Tragedia in una villetta | figlio uccide il padre a coltellate Salma sotto sequestro
BRINDSI - Tragedia in una villetta sita in via Dei Sarti al quartiere Sant'Elia a Brindisi: un uomo di 41 anni Alessandro Zullino, sembrerebbe affetto da problemi psichici, ha ucciso il padre Cosimo 71 anni, a coltellate. Sul posto si sono recate ambulanze del 118, ma purtroppo i sanitari non. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
