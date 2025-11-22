Tasso alcolemico di 2,54 patente ritirata e denuncia per un 23enne

Il conducente di un’auto, trovato con un tasso alcolemico ben oltre il limite, è stato denunciato e il veicolo affidato al padre dai carabinieri del Radiomobile di Piacenza. Nella notte del 21 novembre, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Piacenza hanno effettuato un controllo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Scopri altri approfondimenti

Il giovane conducente trovato con un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite consentito - facebook.com Vai su Facebook

Guidava con tasso alcolemico 3 volte oltre il limite, denunciato. Carabinieri di Nuoro, nell'auto anche 21 gr. di marijuana #ANSA Vai su X

Tasso alcolemico di 2,54, patente ritirata e denuncia per un 23enne - Il conducente di un’auto, trovato con un tasso alcolemico ben oltre il limite, è stato denunciato e il veicolo affidato al padre dai carabinieri del Radiomobile di Piacenza. Segnala ilpiacenza.it

Ubriaco alla guida in Corso Europa, patente ritirata e denuncia per un 23enne - Un giovane di 23 anni denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo essere stati trovato con un tasso alcolemico ben oltre il limite nella notte in Corso ... piacenzasera.it scrive

Guida in stato di ebbrezza. Denuncia e ritiro della patente per un ragusano - A Ragusa, i militari della Sezione Radiomobile hanno deferito un cinquantenne sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Si legge su radiortm.it