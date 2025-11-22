Statale 45 il comitato | Speriamo nell’accoglimento del ricorso per un progetto più rispettoso

Ilpiacenza.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto di ammodernamento del tratto Rivergaro-Cernusca della Statale 45 è arrivato all’epilogo del giudizio davanti al Tar di Parma. «È il risultato – commenta il comitato Residenti Utenti della Statale - del tentativo di tacitare un intero territorio interessato dal progetto, residenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Statale 45, il comitato: «Speriamo nell’accoglimento del ricorso per un progetto più rispettoso» - Il comitato “Residenti Utenti”: «Nel tratto genovese l’ammodernamento ha rispettato le richieste dei cittadini». Segnala ilpiacenza.it

Ammodernamento Statale 45, le ragioni del comitato davanti al Tar - Riceviamo e pubblichiamo la nota firmata dall'Associazione per la Tutela della ... Come scrive piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Statale 45 Comitato Speriamo