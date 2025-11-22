Spalletti tre pareggi su quattro partite con la Juve prima di lui solo Sandro Puppo nel 1955
La Juve non va oltre un pareggio con la Fiorentina di Vanoli. La Juve si è ritrovata in vantaggio quasi per caso, dopo un primo tempo brutto quanto faticoso al cospetto di una Fiorentina con l’acqua alla gola: a parte Kean, sfortunato al 25? quando con un gran tiro ha colpito la traversa e ha tenuto sempre impegnati i difensori avversari, la squadra viola schierata da Vanoli con l’ex Fagioli in cabina di regia e Piccoli preferito Gudmundsson è scesa in campo visibilmente contratta. La gara ha stentato ad accendersi anche perché la Juve faceva poco o nulla per alzare i ritmi e prendere l’iniziativa: Spalletti ha shierato Kelly (preferito a Gatti) e ancora Koopmeiners in difesa e ha recuperato in attacco Vlahovic supportato da Yildiz e McKennie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Aggiornamento settimanale sui pareggi della Juventus: ne è arrivato un altro contro la Fiorentina. È l’ottavo in stagione finora, il terzo su quattro partite per Luciano Spalletti. Grazie a tutti, ci risentiamo al prossimo aggiornamento. - facebook.com Vai su Facebook
Terzo pareggio consecutivo per la #Juventus di #Spalletti. L'effetto del cambio di allenatore sembra essere già svanito. I bianconeri rimangono una squadra priva di equilibrio e di solidità, capace di perdere o pareggiare contro chiunque, esattamente come co Vai su X
Anche la Juventus di Spalletti pareggia (e boccia il mercato di Comolli) - La Juventus di Spalletti come quella di Tudor: pareggia troppo e boccia il mercato di Comolli. Da panorama.it
Spalletti passa a quattro: come potrebbe giocare la sua nuova Juve - Spalletti prepara il passaggio alla difesa a quattro: come cambierebbe la Juventus dopo i rientri di Bremer e Cabal. Riporta calciomercato.it
Juventus, difesa a quattro rinviata: Spalletti frena sulla rivoluzione tattica - Juventus, difesa a quattro rinviata: Spalletti frena sulla rivoluzione tattica Come riferisce Corsport, la difesa a quattro della Juventus dovrà ancora attendere. Segnala tuttojuve.com