La Juve non va oltre un pareggio con la Fiorentina di Vanoli. La Juve si è ritrovata in vantaggio quasi per caso, dopo un primo tempo brutto quanto faticoso al cospetto di una Fiorentina con l’acqua alla gola: a parte Kean, sfortunato al 25? quando con un gran tiro ha colpito la traversa e ha tenuto sempre impegnati i difensori avversari, la squadra viola schierata da Vanoli con l’ex Fagioli in cabina di regia e Piccoli preferito Gudmundsson è scesa in campo visibilmente contratta. La gara ha stentato ad accendersi anche perché la Juve faceva poco o nulla per alzare i ritmi e prendere l’iniziativa: Spalletti ha shierato Kelly (preferito a Gatti) e ancora Koopmeiners in difesa e ha recuperato in attacco Vlahovic supportato da Yildiz e McKennie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti tre pareggi su quattro partite con la Juve, prima di lui solo Sandro Puppo nel 1955