Spalletti tre pareggi su quattro partite con la Juve prima di lui solo Sandro Puppo nel 1955

Ilnapolista.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juve non va oltre un pareggio con la Fiorentina di Vanoli. La Juve si è ritrovata in vantaggio quasi per caso, dopo un primo tempo brutto quanto faticoso al cospetto di una Fiorentina con l’acqua alla gola: a parte Kean, sfortunato al 25? quando con un gran tiro ha colpito la traversa e ha tenuto sempre impegnati i difensori avversari, la squadra viola schierata da Vanoli con l’ex Fagioli in cabina di regia e Piccoli preferito Gudmundsson è scesa in campo visibilmente contratta. La gara ha stentato ad accendersi anche perché la Juve faceva poco o nulla per alzare i ritmi e prendere l’iniziativa: Spalletti ha shierato Kelly (preferito a Gatti) e ancora Koopmeiners in difesa e ha recuperato in attacco Vlahovic supportato da Yildiz e McKennie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

spalletti tre pareggi su quattro partite con la juve prima di lui solo sandro puppo nel 1955

© Ilnapolista.it - Spalletti tre pareggi su quattro partite con la Juve, prima di lui solo Sandro Puppo nel 1955

Approfondisci con queste news

spalletti tre pareggi quattroAnche la Juventus di Spalletti pareggia (e boccia il mercato di Comolli) - La Juventus di Spalletti come quella di Tudor: pareggia troppo e boccia il mercato di Comolli. Da panorama.it

spalletti tre pareggi quattroSpalletti passa a quattro: come potrebbe giocare la sua nuova Juve - Spalletti prepara il passaggio alla difesa a quattro: come cambierebbe la Juventus dopo i rientri di Bremer e Cabal. Riporta calciomercato.it

spalletti tre pareggi quattroJuventus, difesa a quattro rinviata: Spalletti frena sulla rivoluzione tattica - Juventus, difesa a quattro rinviata: Spalletti frena sulla rivoluzione tattica Come riferisce Corsport, la difesa a quattro della Juventus dovrà ancora attendere. Segnala tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Tre Pareggi Quattro