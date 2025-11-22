Serie A Napoli-Atalanta 3-1 | azzurri primi da soli
Il Napoli ha battuto per 3-1 l’ Atalanta, nell’anticipo della 12a giornata di Serie A. Le reti degli azzurri portano la firma di David Neres (le prime due) e Noa Lang. Per l’Atalanta ha segnato invece Gianluca Scamacca. Con questa vittoria, il Napoli si porta momentaneamente da solo primo in classifica con 25 punti in attesa degli impegni di domani dell’Inter contro il Milan nel Derby e della Roma in casa della Cremonese. Esordio amaro per Raffaele Palladino sulla panchina dell’Atalanta, che resta fermo a quota 13 punti dopo il terzo ko di fila in campionato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Serie A, Napoli-Atalanta 3-1: Neres e Lang riportano la squadra di Conte in vetta per una notte Stadio Diego Armando Maradona Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-12-risultati-cronaca-aggiornamenti-dirett - facebook.com Vai su Facebook
Napoli move top of Serie A after an impressive first-half display against Atalanta Vai su X
Napoli-Atalanta 3-1, risultato finale della partita di Serie A: gli azzurri tornano a vincere, gli highlights - Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it
Serie A, Napoli-Atalanta 3-1: Conte riparte grazie a Neres e Lang - 1 l' Atalanta nel quarto anticipo della 12esima giornata di Serie A, ritrova la vittoria dopo le tensioni delle ultime settimane e torna in vetta alla classifica almeno per una notte ... Lo riporta msn.com
Napoli-Atalanta 3-1, doppietta di Neres e gol di Lang: per la Dea a segno Scamacca - Dopo il polverone alzatosi dopo il ko di Bologna, il Napoli di Conte dovrà vedersela con la nuova Atalanta di Palladino. Come scrive ilmattino.it