Serie A dodicesima giornata di campionato | la Fiorentina ferma la Juve il Napoli cala il tris

Calciomercato.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato torna con un menù molto ricco Archiviata la sosta per gli impegni delle nazionali, la  Serie A  torna in campo oggi con quattro gare in programma. Il piatto forte della dodicesima giornata di campionato è senza dubbio il derby di domenica sera tra  Inter e Milan. DIRETTA Serie A, dodicesima giornata di campionato: segui la cronaca LIVE (ANSA FOTO) – calciomercato.it Anche il palinsesto del sabato, tuttavia, è stato ricco di sfide affascinanti, con Fiorentina-Juventus terminata 1-1 e Napoli-Atalanta chiusa 3-1 a favore del Napoli, capace di chiudere i giochi già nel primo tempo con un approccio alla gara veemente. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

