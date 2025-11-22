Serie A 12° turno | Napoli-Atalanta 3-0

22.40 Per il Napoli notte da capolista.Il 3-1 sull'Atalanta del 'Maradona' vale la vetta solitaria a 25 punti, uno in più di Inter e Roma (che devono giocare) e del Bologna. Dea ferma a quota 13,sfortunato debutto in pachina di Palladino. Partita chiusa nel primo tempo. Neres fulmina Carnesecchi su invito di Hojlund (17'),poi raddoppia su imbucata di McTominay (38').In chiusura,tris di testa di Lang su cross di Di Lorenzo(45') Ripresa. Carnesecchi evita il poker di McTominay. Dopo chance di De Ketelaere, per gli orobici accorcia Scamacca (52'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

