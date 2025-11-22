Scamacca sveglia tardi l’Atalanta | il Napoli vince 3-1 all’esordio di Palladino

Una serata dai due volti. Un primo tempo in cui più che una scossa e una ripartenza, la ‘prima’ di Raffaele Palladino sulla panchina dell’ Atalanta sembra una parziale prosecuzione di quanto accaduto due settimane fa, quando il Sassuolo ha fatto il bello e il cattivo tempo a Bergamo. E poi la ripresa, quella che lascia speranza e buone sensazioni. Certo, il valore assoluto del Napoli è superiore alla media e il 3-1 finale lo testimonia, ma è soprattutto la sensazione che ha trasmesso la seconda faccia della Dea a dare fiducia. Tre gol subiti nel primo tempo a fronte di neanche un tiro in porta, anzi, una situazione di reale pericolo creata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it