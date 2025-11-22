Sanità Marchetti UniMi | Germi resistenti trasformano quadri già gravi in potenzialmente fatali
'Quando gli antibiotici non funzionano più ci ritroviamo senza armi' Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - "Le infezioni da batteri resistenti stanno trasformando quadri clinici già delicati in situazioni potenzialmente fatali, perché quando gli antibiotici non funzionano più ci ritroviamo sen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
SUPER OFFERTA SPECIALE DA RISPARMIO CERAMICA I SANITARI DELLA SERIE TULIPANO A UN PREZZO STRAORDINARIO! 80€ + iva NON È UNO SCHERZO ? Vieni a trovarci nel nostro show-room! Via Fratelli Marchetti Longhi 2, Roma - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, Marchetti (UniMi): "Germi resistenti trasformano quadri già gravi in potenzialmente fatali" - "Le infezioni da batteri resistenti stanno trasformando quadri clinici già delicati in situazioni potenzialmente fatali, perché quando gli antibiotici non funziona ... msn.com scrive