Resto in Regione per coerenza Veneri si sfila dalla corsa a sindaco i nomi caldi del centrodestra

Gabriele Veneri si sfila dalla corsa a sindaco di Arezzo. E la sua presa di posizione rimescola le carte in vista delle elezioni amministrative in programma nel 2026, quando i cittadini andranno alle urne per eleggere il successore di Alessandro Ghinelli, in carica da due legislature. Il nome di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Argomenti simili trattati di recente

"Chiusura filiali, tavolo con il Governo". Oggi su Il Resto del Carlino il convegno Uilca sulla #DesertificazioneBancaria, che si è svolto ieri a Bologna, con il segretario generale #Uilca Furlan, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e il - facebook.com Vai su Facebook

#Lucera, Giuseppe Pitta rinuncia alla Regione: “Resto sindaco, non è un ripiego ma una scelta d’amore per la città” Vai su X

"Resto in Regione per coerenza". Veneri si sfila dalla corsa a sindaco, i nomi caldi del centrodestra - L'esponente di Fdi: "Non mi sento di deludere i quasi seimila elettori che mi hanno mandato a Firenze. Scrive arezzonotizie.it

Fdi, Veneri: "Sento la responsabilità di rappresentare Arezzo e tutta la provincia in consiglio regionale" - "Ringrazio chi mi ha mostrato stima e fiducia indicandomi come candidato ideale per la carica di Sindaco di Arezzo, ma gli elettori appena un mese fa hanno deciso di eleggermi Consigliere regionale, n ... Come scrive lanazione.it