Qualiano 35enne accoltellata più volte sotto casa | è in pericolo di vita

Tempo di lettura: < 1 minuto Violenza sulle donne, ennesimo sconvolgente episodio. Anche alla vigilia della Giornata mondiale contro questo fenomeno. L’ultima vittima a Qualiano, nel Napoletano. Intornol alle 21.30, i carabinieri del Radiomobile di Giugliano sono intervenuti nel parco Cerqua, per la segnalazione di una donna ferita. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, una 35enne sarebbe stata accoltellata più volte in varie parti del corpo. Questo nel piazzale antistante la sua abitazione. A sferrare le coltellate, un uomo ancora sconosciuto. La vittima è stata portata in pericolo di vita all’ospedale di Giugliano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Qualiano, 35enne accoltellata più volte sotto casa: è in pericolo di vita

