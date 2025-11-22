Qualcuno vuole il bis?

Questa settimana il nostro giro del mondo enogastronomico arriva davvero con l’idea di un “bis”: i temi ritornano, cambiano forma, si intrecciano. Dal lancio del Beaujolais Nouveau nel suo tradizionale terzo giovedì di novembre alla crisi della nocciola italiana, dalle ostriche che diventano ancora di resilienza nelle comunità oceaniche al tacchino del Thanksgiving in calo di prezzo, fino alla passata di pomodoro che si accumula nei depositi cinesi. Un quadro che mostra come, nel cibo come nei mercati, nulla si ripresenti mai davvero allo stesso modo: dietro temi che sembrano familiari emergono sempre nuove fragilità, nuovi equilibri e nuovi spostamenti globali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Qualcuno vuole il bis?

