Premier Manager ’98 il più famoso della saga nonostante Zaccheroni

Premier Manager ’98 è il videogame più famoso della saga pubblicata da Gremlin Interactive e sviluppata dalla Realms Fantasy. Il gioco conobbe ulteriore successo l’anno dopo quando in copertina andò Alberto Zaccheroni reduce dalla vittoria del campionato alla guida del Milan dopo i successi all’Udinese. Il gioco precedente però è il più bello in assoluto. (Youtube) tvplay.it Il primo capitolo della serie esce il 1992 ed è stato lanciato per Amiga, Atari ST e Ms-Dos. Il successo arriva proprio nel 1998 grazie allo sviluppo anche su Playstation e a delle modalità molto differenti rispetto al precedente. 🔗 Leggi su Tvplay.it

