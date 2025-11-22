PENZIERE MIEJE AL TEATRO TRIANON
Torna dopo 30 anni dalla prima stesura lo spettacolo concepito da Luca De Filippo figlio del grande Eduardo musicate all’epoca dal maestro Antonio Sinagra. Torna senza alcuni dei totem dell’epoca (95) Marco Zurzolo e Angela Pagano tra gli altri, ma col cast di cantanti di tutto rispetto come il ditirambico Lello Giulivo, interprete dei maggiori successi teatrali in salsa partenopea, di fiction e Cinema (“Passion” di Mel Gibson per esempio). Voce soul invece quella di Mario Castiglia già autore di “Ammore Annascunnuto strepitoso successo di Celine Dion e Lalla Esposito, caratterista attrice cantante completa in tutte le sue variegate forme che ha dato il meglio di sé nell’interpretare le poesie di Eduardo musicate dal maestro Sinagra. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
