Parmigiano Reggiano protagonista al ‘The Late Show

Parmatoday.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parmigiano Reggiano Dop, fiore all’occhiello dell’agroalimentare dell’Emilia-Romagna, protagonista al “The Late Show”. Nella scorsa puntata del celebre talk show statunitense, Stephen Colbert ha dedicato uno sketch alla Dop emiliano-romagnola, che ha recentemente avviato una nuova strategia di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

parmigiano reggiano protagonista 8216theIl Parmigiano Reggiano protagonista al "The Late Show" - Video - Nella scorsa puntata del celebre talk show statunitense, Stephen Colbert ha de ... Secondo gazzettadiparma.it

parmigiano reggiano protagonista 8216theIl Parmiggiano Reggiano diventa una sketch al Late show di Colbert. E gli arriva una ‘forma’ con il suo volto / Video - Il notissimo conduttore tv: “A causa dei dazi non tornerò a mangiare il frullato di polvere verde che l’America spaccia per quel formaggio”. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parmigiano Reggiano Protagonista 8216the