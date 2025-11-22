Parmigiano Reggiano protagonista al ‘The Late Show
Il Parmigiano Reggiano Dop, fiore all’occhiello dell’agroalimentare dell’Emilia-Romagna, protagonista al “The Late Show”. Nella scorsa puntata del celebre talk show statunitense, Stephen Colbert ha dedicato uno sketch alla Dop emiliano-romagnola, che ha recentemente avviato una nuova strategia di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Fatto Quotidiano. . Al Reggio Film Festival c’è Giulia Innocenzi e il Consorzio Parmigiano Reggiano cosa fa? Ritira il proprio sostegno alla kermesse, vale a dire la sponsorizzazione di 2mila euro. Il motivo? Innocenzi indaga da anni sulla zootecnica italiana - facebook.com Vai su Facebook
THR rivela che il formaggio Parmigiano Reggiano ha firmato un contratto con la United Talent Agency. Si dice che l'agenzia collaborerà con il Consorzio del Parmigiano Reggiano per inserire il prodotto "il re dei formaggi" nei progetti di Hollywood. Vai su X
Il Parmigiano Reggiano protagonista al "The Late Show" - Video - Nella scorsa puntata del celebre talk show statunitense, Stephen Colbert ha de ... Secondo gazzettadiparma.it
Il Parmiggiano Reggiano diventa una sketch al Late show di Colbert. E gli arriva una ‘forma’ con il suo volto / Video - Il notissimo conduttore tv: “A causa dei dazi non tornerò a mangiare il frullato di polvere verde che l’America spaccia per quel formaggio”. Da msn.com