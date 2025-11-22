Parità di genere ai seggi | elettori solo in ordine alfabetico via il cognome del marito per le donne

Stanno passando sottotraccia ma meritano visibilità i cambiamenti epocali in materia di inclusione e parità di genere che caratterizzano queste elezioni regionali. Per la prima volta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Parità di genere ai seggi: elettori solo in ordine alfabetico, via il cognome del marito per le donne

Scopri altri approfondimenti

Nordio: "L'uomo per codice genetico non accetta la parità di genere" - facebook.com Vai su Facebook

In Italia non si vota più coi registri elettorali divisi per genere - In Italia i registri elettorali non sono più divisi in base al genere ma in due intervalli alfabetici, uno dalla A alla L e uno dalla M alla Z. Si legge su ilpost.it

Parità di genere ai seggi: elettori solo in ordine alfabetico, via il cognome del marito per le donne - Stanno passando sottotraccia ma meritano visibilità i cambiamenti epocali in materia di inclusione e parità di genere che caratterizzano queste elezioni regionali. Come scrive msn.com

Domenica si vota, l'elenco dei seggi per gli elettori padovani: c'è qualche novità - Alcuni seggi sono stati spostati in scuole come la Fogazzaro che sono attualmente libere in attesa dei lavori di riqualificazione e quindi non occupate da alunni che così non saranno costretti a salta ... Secondo padovaoggi.it