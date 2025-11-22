Parità di genere ai seggi | elettori solo in ordine alfabetico via il cognome del marito per le donne

Stanno passando sottotraccia ma meritano visibilità i cambiamenti epocali in materia di inclusione e parità di genere che caratterizzano queste elezioni regionali.

parit224 di genere ai seggi elettori solo in ordine alfabetico via il cognome del marito per le donne

Parità di genere ai seggi: elettori solo in ordine alfabetico, via il cognome del marito per le donne - Stanno passando sottotraccia ma meritano visibilità i cambiamenti epocali in materia di inclusione e parità di genere che caratterizzano queste elezioni regionali.

