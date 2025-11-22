Parcheggi gratis per chi andrà a fare shopping per Natale

Un'iniezione di fiducia e un gesto concreto di vicinanza al tessuto commerciale in vista del rush natalizio. La giunta comunale di Abano Terme ha approvato la sospensione completa del pagamento della sosta nel centro urbano nel periodo prenatalizio, una mossa decisa per trasformare i parcheggi in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

