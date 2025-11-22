Panocchia maggiore sicurezza per ragazzi e residenti
“A Panocchia lo spegnimento dell’illuminazione pubblica alle 6.45 crea una situazione di rischio per studenti e residenti. Strada Val Parma - percorsa da ragazzi ed utenti per raggiungere la fermata dell’autobus di Piazza Italia in centro paese, il cui passaggio è previsto alle 6.52 - si presenta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
