Pagelle Napoli Atalanta ecco i TOP e FLOP della sfida della dodicesima giornata di Serie A

Calcionews24.com | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagelle Napoli Atalanta: ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A della dodicesima giornata, andata in scena al Maradona dalle 20:45 Il Napoli ritrova il successo dopo tre giornate. I partenopei, grazie ad un primo tempo scintillante, è riuscito a superare l’Atalanta con il risultato di 3-1 lanciando un chiaro messaggio alle dirette . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pagelle napoli atalanta ecco i top e flop della sfida della dodicesima giornata di serie a

© Calcionews24.com - Pagelle Napoli Atalanta, ecco i TOP e FLOP della sfida della dodicesima giornata di Serie A

Contenuti che potrebbero interessarti

pagelle napoli atalanta topLe pagelle di Napoli-Atalanta, i top e i flop del match del Maradona - La partita del Maradona tra Napoli e Atalanta si è conclusa sul risultato di 3- ilmattino.it scrive

pagelle napoli atalanta topLe pagelle di Napoli-Atalanta 3-1: alla squadra di Conte basta un tempo super, David Neres e Lang dominanti. Deludono Ahanor e Pasalic - 1 con le pagelle della partita: il migliore è David Neres, autore di una doppietta. Come scrive eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Napoli Atalanta Top