Ornella Vanoni la lettera del gran rifiuto a Craxi che la voleva in Parlamento Disse sì invece a Letizia Moratti ma la sua candidatura a Milano fu un flop
La lunga vita di Ornella Vanoni si è sempre intrecciata fra amore e odio con la politica. «Sono socialista, ed ero innamorata di Pietro Nenni, un personaggio stupendo», ha detto la cantante anche nelle interviste più recenti. Ed è noto negli anni Ottanta e Novanta il suo rapporto stretto con l’allora segretario del Psi, Bettino Craxi e l’amicizia che aveva con sua moglie Anna e con i sindaci socialisti di Milano, prima Carlo Tognoli e poi anche Paolo Pillitteri. Però quando proprio Craxi le propose la candidatura al Parlamento italiano nelle elezioni politiche del 14 e del 15 giugno 1987 lei si tirò indietro senza troppi complimenti. 🔗 Leggi su Open.online
