Oppini non ci sta | Questa Juve è una squadra mediocre costruita male e modificata peggio Ma con decisioni arbitrali indecifrabili diventa tutto più difficile! – VIDEO

Oppini, noto opinionista e tifoso bianconero, ha detto la sua dopo quanto successo in Fiorentina Juve. Ecco le sue parole. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca e accende la polemica. Il giorno dell’1-1 del “Franchi” tra Fiorentina e Juve, l’analisi di Francesco Oppini è un misto di rassegnazione tecnica e rabbia arbitrale. Il noto opinionista di fede bianconera, commentando la prestazione della squadra di Luciano Spalletti, non ha usato mezzi termini, bocciando la costruzione della rosa ma puntando il dito contro decisioni giudicate incomprensibili. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francescooppini82) “Costruita male, modificata peggio”: l’attacco alla rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

