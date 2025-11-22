Omicidio in casa in periferia | il sopralluogo delle forze dell' ordine
Tragedia nella serata di oggi, sabato 22 novembre, in via Dei Sarti al quartiere Sant'Elia a Brindisi: un uomo sui 40 anni ha ammazzato il padre, un 70enne a coltellate.
