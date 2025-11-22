Omicidio a Brindisi | uccide il padre a coltellate nel quartiere Sant' Elia arrestato

Tragedia nel quartiere Sant'Elia di Brindisi  via Dei Sarti dove, attorno alle 19:45 di questa sera, si è consumato un omicidio. Un uomo è stato trovato morto,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

omicidio a brindisi uccide il padre a coltellate nel quartiere sant elia arrestato

© Quotidianodipuglia.it - Omicidio a Brindisi: uccide il padre a coltellate nel quartiere Sant'Elia, arrestato

