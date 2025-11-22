Oltre le chiacchiere parla il campo Parla Antonio Conte
Antonio Conte non deve dimostrare nulla a nessuno. Eppure stasera ha offerto l’ennesimo coniglio dal cilindro di una squadra falcidiata dagli infortuni eccellenti. Così ha trovato sistema di gioco per dare opportunità alle due frecce Neres e Lang di esprimersi: il brasiliano spettacolare, Lang letale. Poi un calo nel secondo prevedibile ma la risposta è arrivata. Nel primo tempo la partita inizia con ritmi alti e il Napoli prova a fare la gara spingendo sulle con Lang e Neres con Hojlund a fare da sponda. Ed è proprio su una imbeccata del danese che il brasiliano brucia sullo scatto e infila nell’angolino di Carnesecchi al 16°. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
