oltre le chiacchiere parla il campo parla antonio conte

Antonio Conte non deve dimostrare nulla a nessuno. Eppure stasera ha offerto l’ennesimo coniglio dal cilindro di una squadra falcidiata dagli infortuni eccellenti. Così ha trovato sistema di gioco per dare opportunità alle due frecce Neres e Lang di esprimersi: il brasiliano spettacolare, Lang letale. Poi un calo nel secondo prevedibile ma la risposta è arrivata. Nel primo tempo la partita inizia con ritmi alti e il Napoli prova a fare la gara spingendo sulle con Lang e Neres con Hojlund a fare da sponda. Ed è proprio su una imbeccata del danese che il brasiliano brucia sullo scatto e infila nell’angolino di Carnesecchi al 16°. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

