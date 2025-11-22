Olanda avvistati diversi droni sull’aeroporto di Eindhoven | stop ai voli I mezzi di difesa sono pronti a intervenire

L’aeroporto di Eindhoven, nei Paesi Bassi, ha sospeso sia i voli civili sia quelli militari dopo l’avvistamento di diversi droni nell’area. « Le difese anti-drone sono pronte a intervenire. Sul posto sono presenti polizia e Royal Netherlands Marechaussee (KMar). Le verifiche proseguono e adotteremo tutte le misure necessarie», ha dichiarato su X il portavoce dello scalo, Ruben Brekelmans. Gli avvistamenti di venerdì. Venerdì sera erano stati avvistati dei droni sulla base aerea di Volkel tra le 19 e le 21. Per motivi di sicurezza, il ministero della Difesa non aveva rivelato come fossero stati individuati i dispositivi né quali azioni fossero state intraprese. 🔗 Leggi su Open.online

