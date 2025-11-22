L’attaccante Azzurro ha chiuso anzitempo la sfida del “Maradona” contro l’Atalanta: la ricostruzione di quanto successo Dopo un primo tempo letteralmente dominato e chiuso con un roboante 3-0, il Napoli si è messo in modalità gestione subendo il parziale ritorno dell’ Atalanta di Raffaele Palladino che ha riaperto i giochi con Scamacca. Per Antonio Conte, però, le notizie negative arrivano nuovamente sul fronte infortuni. (Ansa Foto) – Calciomercato.it A causa di un sospetto problema di natura muscolare ( da capire se al flessore o al bicipite femorale ), Rasmus Hojlund è stato costretto ad uscire dopo aver sollecitato l’intervento dello staff sanitario. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nuova tegola per il Napoli: anche Hojlund alza bandiera bianca