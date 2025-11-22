Nuova pista del ghiaccio si pattina verso le feste natalizie a Copparo

A Copparo sono tutti pronti per indossare i pattini è possibile grazie alla pista del ghiaccio inaugurata nel pomeriggio di sabato 22 nel cuore del centro cittadino, dinanzi ai giardini di Piazza della Libertà che, presto, si accenderanno dei colori e delle luci del Natale.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it