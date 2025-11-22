Nigeria banditi armati rapiscono 303 studenti e 12 insegnanti di scuola cristiana St Mary presidente Tinubu cancella impegni al G20

Si tratta del più grave rapimento di massa condotto finora da uomini armati contro cristiani. Gli ultimi due casi analoghi erano avvenuti meno di una settimana fa, nello stato di Kebbi (sempre contro un college) e a Kwara (contro una Chiesa) Circa 315 persone, tra studenti e insegnanti, sono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nigeria, "banditi armati" rapiscono 303 studenti e 12 insegnanti di scuola cristiana St. Mary, presidente Tinubu cancella impegni al G20

