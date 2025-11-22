Neres e Lang portano il Napoli alla vittoria contro l’Atalanta Conte ritorna in testa alla classifica

Parlami.eu | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli con un primo tempo giocato in modo perfetto contro l’Atalanta, costruisce le premesse per conquistare una vittoria importante contro la squadra di Palladino. Il 3-0 punteggio con il quale si chiude la prima frazione di gioco, gli uomini di Conte gestiscono con qualche difficoltà una ripresa che è sata più complicata per la compagine azzurra. Parte forte il Napoli che sblocca la gara con Neres. Azzurri in dominio e prima del break raddoppio di Neres e 3-0 di Lang. A inizio ripresa, Napoli vicino al gol, poi la gara cambia. Scamacca entra e accorcia, il Napoli perde campo, l’Atalanta attacca e va vicina al secondo gol. 🔗 Leggi su Parlami.eu

neres e lang portano il napoli alla vittoria contro l8217atalanta conte ritorna in testa alla classifica

© Parlami.eu - Neres e Lang portano il Napoli alla vittoria contro l’Atalanta. Conte ritorna in testa alla classifica

Scopri altri approfondimenti

neres lang portano napoliIl Napoli rimette le ali: Neres e Lang domano l'Atalanta, notte da capolista - Primo tempo super degli azzurri con la doppietta del brasiliano e il colpo di testa dell'olandese. Scrive rainews.it

neres lang portano napoliLive Napoli-Atalanta: tripletta azzurra nel primo tempo, a segno Neres e Lang (3-0;17' e 38' Neres, 44' Lang) - Atalanta: Conte schiera un Napoli inedito, l’Atalanta trova un nuovo mister, Palladino, in panchina 45’+1 Finisce il primo tempo. Da 100x100napoli.it

neres lang portano napoliSerie A, Napoli-Atalanta 3-1: Conte riparte grazie a Neres e Lang - 1 l' Atalanta nel quarto anticipo della 12esima giornata di Serie A, ritrova la vittoria dopo le tensioni delle ultime settimane e torna in vetta alla classifica almeno per una notte ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Neres Lang Portano Napoli