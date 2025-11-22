Neres e Lang portano il Napoli alla vittoria contro l’Atalanta Conte ritorna in testa alla classifica

Il Napoli con un primo tempo giocato in modo perfetto contro l’Atalanta, costruisce le premesse per conquistare una vittoria importante contro la squadra di Palladino. Il 3-0 punteggio con il quale si chiude la prima frazione di gioco, gli uomini di Conte gestiscono con qualche difficoltà una ripresa che è sata più complicata per la compagine azzurra. Parte forte il Napoli che sblocca la gara con Neres. Azzurri in dominio e prima del break raddoppio di Neres e 3-0 di Lang. A inizio ripresa, Napoli vicino al gol, poi la gara cambia. Scamacca entra e accorcia, il Napoli perde campo, l’Atalanta attacca e va vicina al secondo gol. 🔗 Leggi su Parlami.eu

