Nella Champions asiatica esplode il finimondo | polizia in campo per fermare la rissa tra giocatori

Fanpage.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scene imbarazzanti alla fine di Al Hilal-MC Alger, valida per la CAF Champions League: tutti i giocatori - panchine incluse - hanno dato vita a una furibonda rissa sedata solo dopo l'intervento delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

