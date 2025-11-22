Nella Champions asiatica esplode il finimondo | polizia in campo per fermare la rissa tra giocatori
Scene imbarazzanti alla fine di Al Hilal-MC Alger, valida per la CAF Champions League: tutti i giocatori - panchine incluse - hanno dato vita a una furibonda rissa sedata solo dopo l'intervento delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
🇶🇦Nuova avventura da allenatore per Roberto #Mancini. L'ex ct della Nazionale, dopo l'esperienza in Arabia Saudita, è il nuovo allenatore dell' #AlSadd. Primo obiettivo la qualificazione alla fase finale della Champions League asiatica. Nel suo staff anche Vai su X
«Prima dell'inizio della stagione, Nur Ain Salleh come tutte le giocatrici aveva superato gli esami fisici e medici richiesti e soddisfaceva i requisiti per giocare con noi. » Durante la partita di AFC Women's Champions League tra Lion City Sailors e Ho Chi Minh - facebook.com Vai su Facebook
Nella Champions asiatica esplode il finimondo: polizia in campo per fermare la rissa tra giocatori - MC Alger, valida per la CAF Champions League: tutti i giocatori - Segnala fanpage.it