Natale a Crevalcore | il programma di eventi e mercatini

A Crevalcore, per tutto il periodo che anticipa le feste, in scena tanti eventi che vanno dalle bancarelle dei volontari ai mastri ambulanti, dagli stand gastronomici all'accensione dell'albero di Natale.22 NovembreMercatino di NataleCasa dei Giovani - Via Cavour, 168Nei locali della Casa dei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

