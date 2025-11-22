Narrativa in pericolo | gli scrittori britannici temono l’IA

Gli scrittori britannici esprimono crescenti preoccupazioni sull’avvento dell’intelligenza artificiale generativa, temendo che questa possa minacciare la propria professione e la creatività umana. La paura di essere sostituiti da algoritmi avanzati si unisce a un senso di incertezza sul futuro della narrativa, sollevando interrogativi sul ruolo dell’autorialità e sulla preservazione dell’arte letteraria in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia.

AGI - Gli scrittori hanno profonde preoccupazioni riguardo all'impatto dell'intelligenza artificiale generativa sul futuro della narrativa, compreso il timore di essere completamente sostituiti. Lo rivela uno studio dell'Università di Cambridge, basato su un'indagine tra scrittori e addetti ai lavori del settore nel Regno Unito, presentato al congresso "Arts and Humanities Research Council". La ricerca ha coinvolto 258 romanzieri pubblicat i e 74 addetti ai lavori del settore per valutare come l'IA viene vista e utilizzata. Poco più della meta', il 51%, degli scrittori di romanzi pubblicati nel Regno Unito ritiene che l'IA finirà probabilmente per sostituire completamente il loro lavoro di scrittori di narrativa. 🔗 Leggi su Agi.it

