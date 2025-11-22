Napoli vittoria per 3 a 1 contro l' Atalanta | azzurri in vetta solitaria
Il Napoli ha battuto per 3-1 l'Atalanta, nell'anticipo della 12a giornata di Serie A. Le reti degli azzurri portano la firma di David Neres (le prime due) e Noa Lang. Per l'Atalanta ha segnato invece Gianluca Scamacca. Con questa vittoria, il Napoli si porta momentaneamente da solo primo in classifica con 25 punti in attesa degli impegni di domani dell'Inter contro il Milan nel Derby e della Roma in casa della Cremonese. Esordio amaro per Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta, che resta fermo a quota 13 punti dopo il terzo ko di fila in campionato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
