Si è parlato molto di un problema Antonio Conte in casa Napoli, ma è davvero così? Nelle ultime settimane davvero tante polemiche in azzurro. Situazione che si è fatta calda quando durante la sosta il tecnico è tornato a casa a Torino per staccare un po’, cosa che non è piaciuta a molti. (ANSA) tvplay.it A parlare, prima di Napoli-Atalanta, è stato il direttore sportivo Manna che ha buttato acqua sul fuoco di una situazione che sembra essere rientrata anche per il bel risultato contro l’Atalanta di stasera. D’altronde i risultati positivi sono sempre e comunque qualcosa che può mettere a tacere anche le polemiche. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Napoli, nessun problema Conte: parla Manna