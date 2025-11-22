Napoli – Atalanta Hojlund esce per un problema fisico | le sue condizioni
Amir Rrahmani è il primo dei calciatori sostituiti nel corso di Napoli – Atalanta: il calciatore kosovaro si è reso protagonista di un contrasto molto vigoroso con Davide Zappacosta prima della sua uscita. Il numero 13 azzurro è apparso dolorante dopo quest’azione, tant’è che ha catturato fin da subito la reazione e la preoccupazione da parte della panchina partenopea. La sua uscita, però sarebbe dettata sola da una mera precauzione. A chiudere la lotteria dei cambi, invece, è stato Rasmus Hojlund, che poco prima di uscire ha accusato un fastidio al bicipite femorale. Problema per Hojlund in Napoli – Atalanta – spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"#NapoliAtalanta" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Serie A, Napoli-Atalanta 3-0 dopo 45’: doppietta di Neres, gol di Lang Stadio Diego Armando Maradona Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-12-risultati-cronaca-aggiornamenti-diret - facebook.com Vai su Facebook
Live Napoli-Atalanta 3-1: fuori Gutierrez, esordio stagionale per Mazzocchi - Dopo il polverone alzatosi dopo il ko di Bologna, il Napoli di Conte dovrà vedersela con la nuova Atalanta di Palladino. Segnala ilmattino.it
Napoli-Atalanta, suona l’allarme per Conte: out Hojlund e Rrahmani, la situazione - Durante il secondo tempo del match contro l’Atalanta, infatti, sia Amir Rrahmani e Rasmus Hojlund hanno lasciato il campo a durante Napoli- pianetazzurro.it scrive
Napoli-Atalanta, il risultato in diretta LIVE - 0 le ultime due trasferte di Serie A contro il Napoli e non ha mai ottenuto tre successi esterni di fila contro i partenopei nella competizione; solo contro il Sassuolo i ... Scrive sport.sky.it