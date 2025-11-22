Amir Rrahmani è il primo dei calciatori sostituiti nel corso di Napoli – Atalanta: il calciatore kosovaro si è reso protagonista di un contrasto molto vigoroso con Davide Zappacosta prima della sua uscita. Il numero 13 azzurro è apparso dolorante dopo quest’azione, tant’è che ha catturato fin da subito la reazione e la preoccupazione da parte della panchina partenopea. La sua uscita, però sarebbe dettata sola da una mera precauzione. A chiudere la lotteria dei cambi, invece, è stato Rasmus Hojlund, che poco prima di uscire ha accusato un fastidio al bicipite femorale. Problema per Hojlund in Napoli – Atalanta – spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli – Atalanta, Hojlund esce per un problema fisico: le sue condizioni