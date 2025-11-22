(Adnkronos) – Il Napoli non sbaglia. I campioni d’Italia vincono 3-1 contro l’Atalanta allo stadio Maradona oggi, sabato 22 novembre, e tornano in testa alla classifica di Serie A con 25 punti (in attesa di Roma e Inter, ora a -1). Decidono la super doppietta di David Neres e la rete del tris di Noa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Napoli-Atalanta 3-1, Conte torna primo in classifica