napoli atalanta 3 1 conte torna alla vittoria grazie a neres e lang

Il Napoli esce dal momento di crisi e torna alla vittoria in questa dodicesima giornata di Serie A, al ritorno della sosta per le nazionali. Al Maradona, la squadra di Antonio Conte ha superato 3-1 l'Atalanta di Raffaele Palladino, all'esordio sulla panchina della Dea. Il Napoli risolve la pratica già nel primo tempo, portandosi avanti di tre reti al 45? grazie alla doppietta di Neres e al gol di Lang, il primo con la maglia partenopea. Inutile il gol nella ripresa al 52? di Scamacca, utile solo a rendere meno amaro il passivo per l'Atalanta. La squadra di Conte sale così momentaneamente al primo posto con 25, in attesa di Inter e Roma.

