Napoli 35enne accoltellata da un uomo davanti casa | è in pericolo di vita

Lapresse.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti intorno alle 21.30 nel parco Cerqua a Qualiano, nel Napoletano, per una donna ferita. Secondo una prima ricostruzione, una 35 enne sarebbe stata accoltellata più volte in varie parti del corpo nel piazzale antistante la sua abitazione. A sferrare le coltellate un uomo del quale non si conosce al momento l’identità. La vittima è stata portata in pericolo di vita all’ospedale di Giugliano. Indagini sono in corso per ricostruire la vicenda. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

napoli 35enne accoltellata da un uomo davanti casa 232 in pericolo di vita

© Lapresse.it - Napoli, 35enne accoltellata da un uomo davanti casa: è in pericolo di vita

News recenti che potrebbero piacerti

napoli 35enne accoltellata uomoNapoli, 35enne accoltellata davanti casa: è in pericolo di vita - I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti intorno alle 21. Riporta lapresse.it

Napoli, donna di 35 anni accoltellata da un uomo per strada davanti a casa: in fin di vita - 30 quando nel condominio Cerqua, a Qualiano, in provincia di Napoli, è esplosa la violenza. Scrive msn.com

napoli 35enne accoltellata uomoNapoli: uccide la sorella poi videochiama la madre/ 25enne si autodenuncia: “Ero esasperato” - Napoli, uccide la sorella a coltellate e poi videochiama la madre: fermato un 25enne che si è autodenunciato agli inquirenti ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Napoli 35enne Accoltellata Uomo