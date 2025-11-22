Napoli 35enne accoltellata da un uomo davanti casa | è in pericolo di vita
I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti intorno alle 21.30 nel parco Cerqua a Qualiano, nel Napoletano, per una donna ferita. Secondo una prima ricostruzione, una 35 enne sarebbe stata accoltellata più volte in varie parti del corpo nel piazzale antistante la sua abitazione. A sferrare le coltellate un uomo del quale non si conosce al momento l’identità. La vittima è stata portata in pericolo di vita all’ospedale di Giugliano. Indagini sono in corso per ricostruire la vicenda. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
