Monza-Cesena domenica 23 novembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici
Con il Monza capolista a quota 26 punti in classifica e il Cesena terzo staccato di sole tre lunghezze non si può non parlare di scontro diretto nella lotta per la promozione diretta in Serie A. Il Modena, secondo a -1 dalla vetta, gioca in casa contro il Südtirol alle ore 15:00. I brianzoli di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche questi approfondimenti
I convocati per #MonzaCesena, 13° giornata di #SerieBKT ? acmonza.com/it/news/monza-… Vai su X
Mignani verso Monza-Cesena con Piacentini in dubbio: “Sono le partite più belle da giocare” - facebook.com Vai su Facebook
Monza-Cesena, mister Mignani: "E' una partita difficilissima, ma deve essere uno stimolo in più" - Power Stadium che è valida per la 13esima giornata di serie B ... Lo riporta cesenatoday.it
Pronostico Monza vs Cesena – 23 Novembre 2025 - La sfida di Serie B tra Monza e Cesena, in programma il 23 Novembre 2025 alle ore 17:15 al Brianteo, mette di fronte due squadre in piena corsa per l’alta ... Da news-sports.it
In attesa di Monza – Cesena - Trasferta più difficile non poteva capitare per il Cesena alla ripresa del campionato dopo la sosta delle nazionali. Come scrive corrierecesenate.it