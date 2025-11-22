Con la guerra che entra nel suo quinto anno, il bilancio delle perdite è diventato un atto d'accusa per l'Occidente e per un presidente ucraino che ha sacrificato la sua nazione per un sogno illusorio. Il bilancio della morte: 33 a 1 Il recente scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev è emblem. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L'Ucraina al collasso: la verità nascosta dietro il sacrificio del popolo