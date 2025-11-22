LIVE Italia-Cile 34-14 Quilter Nations Series rugby in DIRETTA | reazione furibonda degli azzurri di Quesada
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74? Occasione Cile che va in touche nei 22 metri azzurri. 73? Esordio per il 2006 Opoku, intanto Da Re fallisce la trasformazione. Italia-Cile 34-14. 72? Ancora da destra a sinistra, sempre Ioane a siglare la meta!! 72? Spinge l’Italia con Belloni! 71? L’Italia era entrata nei 22 avversari ma è stata spedita indietro tramite drop. 69? Touche azzurra e nuova offensiva nella metà campo cilena. 68? Tenuto azzurro e drop lungo da parte dei cileni. 66? Italia alla ricerca di nuove mete, l’obiettivo è ampliare il margine. 64? Da Re per il +15! Italia-Cile 29-14. 🔗 Leggi su Oasport.it
