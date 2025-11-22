LIVE Italia-Cile 29-14 Quilter Nations Series rugby in DIRETTA | reazione furibonda degli azzurri di Quesada
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72? Ancora da destra a sinistra, sempre Ioane a siglare la meta!! 72? Spinge l’Italia con Belloni! 71? L’Italia era entrata nei 22 avversari ma è stata spedita indietro tramite drop. 69? Touche azzurra e nuova offensiva nella metà campo cilena. 68? Tenuto azzurro e drop lungo da parte dei cileni. 66? Italia alla ricerca di nuove mete, l’obiettivo è ampliare il margine. 64? Da Re per il +15! Italia-Cile 29-14. 63? META ITALIA!!! Ioane a referto dopo il giro dell’ovale da destra a sinistra. 62? Nuova mischia Italia che frutta un calcio libero. 60? Calcio passaggio di Da Re, non arriva la meta per il salvataggio di Reyes. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Italia-Cile: a Filippo Cotellessa il primo “Premio Vincenzo Ieracitano” Vai su X
SPORT IN TV OGGI - Il programma completo di giornata: Italia-Cile di rugby, la Coppa Davis a Bologna, lo slalom maschile di Gurgl e tanto altro ancora - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Italia-Cile 15-14, Quilter Nations Series rugby in DIRETTA: gli azzurri subiscono l’aggressività degli avversari - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57' Italia nuovamente in attacco, mischia ordinata nei 22 cileni. Come scrive oasport.it
Italia-Cile diretta rugby: segui le Quilter Nations Series LIVE - Dopo l'impresa di Udine con l'Australia e il ko a testa alta di Torino contro i campioni del Sudafrica, gli azzurri sfidano i sudamericani a Genova ... Segnala corrieredellosport.it
LIVE! Italia-Cile: gli azzurri vogliono chiudere con uno squillo. Aggiornamenti, mete e punteggio in diretta - L'Italia vuole chiudere con una nota positiva un novembre finora molto soddisfacente e allo stesso tempo aumentare la profondità del proprio gruppo, men ... Lo riporta eurosport.it