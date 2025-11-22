LIVE Italia-Cile 29-14 Quilter Nations Series rugby in DIRETTA | reazione furibonda degli azzurri di Quesada

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72? Ancora da destra a sinistra, sempre Ioane a siglare la meta!! 72? Spinge l’Italia con Belloni! 71? L’Italia era entrata nei 22 avversari ma è stata spedita indietro tramite drop. 69? Touche azzurra e nuova offensiva nella metà campo cilena. 68? Tenuto azzurro e drop lungo da parte dei cileni. 66? Italia alla ricerca di nuove mete, l’obiettivo è ampliare il margine. 64? Da Re per il +15! Italia-Cile 29-14. 63? META ITALIA!!! Ioane a referto dopo il giro dell’ovale da destra a sinistra. 62? Nuova mischia Italia che frutta un calcio libero. 60? Calcio passaggio di Da Re, non arriva la meta per il salvataggio di Reyes. 🔗 Leggi su Oasport.it

