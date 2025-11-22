LIVE Italia-Cile 22-14 Quilter Nations Series rugby in DIRETTA | reazione furibonda degli azzurri di Quesada
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60? Calcio passaggio di Da Re, non arriva la meta per il salvataggio di Reyes. C’è però un vantaggio non acquisito in favore dell’Italia. 59? Fallo di Saavedra che rimedia anche un’ammonizione. Cannone e compagni non optano per la soluzione dei pali. 58? Cinque metri cileni, tentativo di sfondamento degli azzurri. 57? Italia nuovamente in attacco, mischia ordinata nei 22 cileni. 55? Esce Lamaro per una ferita alla testa, sanguinante il capitano azzurro. Subentra Fischetti. 54? Non sbaglia Da Re!! Italia-Cile 22-14. 53? Schiaccia Di Bartolomeo!!! Meta di importanza capitale per gli azzurri, soprattutto dal punto di vista del morale. 🔗 Leggi su Oasport.it
