LIVE Italia-Cile 15-14 Quilter Nations Series rugby in DIRETTA | gli azzurri subiscono l’aggressività degli avversari
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53? Schiaccia Di Bartolomeo!!! Meta di importanza capitale per gli azzurri, soprattutto dal punto di vista del morale. 52? Avanza la maul italiana! 51? Italia in touche nei 22 cileni, feriti nell’orgoglio i ragazzi di Quesada. 49? Dopo una revisione al TMO, viene confermata la meta cilena. Inoltre, Salas trasforma, fissando il punteggio sul 15-14 per l’Italia. 48? Meta Cile!!! Lettura difensiva totalmente sbagliata da Capuozzo, che elude la presa dopo il drop dei Cóndores. Saab raccoglie l’ovale e corre indisturbatamente verso i cinque punti. 47? Errore di Salas, si salva l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Italia-Cile: a Filippo Cotellessa il primo “Premio Vincenzo Ieracitano” Vai su X
L'Italia sfida il Cile per la prima volta nella storia della palla ovale: oggi, sabato 22 novembre a Genova il calcio d'inizio. Dove guardare la partita. - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Italia-Cile 15-14, Quilter Nations Series rugby in DIRETTA: gli azzurri subiscono l’aggressività degli avversari - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57' Italia nuovamente in attacco, mischia ordinata nei 22 cileni. Da oasport.it
Italia-Cile diretta rugby: segui le Quilter Nations Series LIVE - Dopo l'impresa di Udine con l'Australia e il ko a testa alta di Torino contro i campioni del Sudafrica, gli azzurri sfidano i sudamericani a Genova ... corrieredellosport.it scrive
DIRETTA/ Italia Cile (risultato 0-0) video streaming Rai: via al match! (rugby, oggi 22 novembre 2025) - Diretta Italia Cile streaming video tv: a Marassi il nostro XV di rugby affronta i sudamericani nel terzo test match di questo mese di novembre. Si legge su ilsussidiario.net