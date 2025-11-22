Lille-Paris FC domenica 23 novembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Il Lille di Genesio è fra le squadre che avevano urgentemente bisogno di una pausa per gli impegni con le nazionali dopo 3 sconfitte nelle ultime 4 gare, e quest’oggi i Dogues sono impegnati in casa contro il neopromosso Paris FC. I Dogues hanno anche grossi problemi realizzativi visto che sono andati a segno appena una volta nelle ultime 4 gare, ovvero nella stentata . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
«È stato trovato in lacrime negli spogliatoi». Queste parole, riportate dagli avvocati di Kylian Mbappé, fotografano il momento difficile vissuto dal fratello minore Ethan, oggi al Lille, durante il suo periodo al PSG. La disputa tra Mbappé e il Paris Saint-Germain n - facebook.com Vai su Facebook
Lille-Paris FC, formazioni e diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis - Accedi alla piattaforma, seleziona la partita e goditi tutte le emozioni della Ligue 1. Si legge su msn.com
Calendario Lille Ligue 1 2025/2026 - Mercoledì 13/8 Venerdì 15/8 Sabato 16/8 Domenica 17/8 Lunedì 18/8 Martedì 19/8 Venerdì 22/8 Sabato 23/8 Domenica 24/8 Lunedì 25/8 Mercoledì 27/8 Venerdì 29/8 Sabato 30/8 Domenica 31/8 ... repubblica.it scrive