L’ex campo sportivo di San Biagio diventa un’area di addestramento cani

Ferraratoday.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima giornata di lezione per i cani seguiti dagli istruttori dell’associazione Gerardo d’Elia, ai quali spetta il compito di fare rivivere con la propria attività sia il campo sportivo della frazione di Bondeno, che l’intero abitato. Una breve cerimonia, nella mattina di sabato, ha preceduto la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

