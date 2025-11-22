Leonardo azioni a +668,6% e Fincantieri +297,9% al centro della strategia UE della difesa con market cap di €28,4 e €6,1 miliardi

Dagli ordini record di Leonardo a €118 mld ai €61 mld di Fincantieri, i due gruppi avanzano in droni, spazio e underwater mentre JPMorgan sollecita maggiori investimenti europei Dal 2022 al 2025 l’industria italiana della difesa ha vissuto un’accelerazione senza precedenti, trainata dal ruolo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Leonardo, azioni a +668,6% e Fincantieri (+297,9%) al centro della strategia UE della difesa con market cap di €28,4 e €6,1 miliardi

Alcune associazioni della società civile, tra cui Acli - Associazioni cristiane lavoratori italiani, Arci nazionale, A Buon Diritto e Assopace Palestina, lanciano un'azione legale: portano Leonardo spa e lo Stato italiano in tribunale e chiedono di dichiarare nulli i co

Fincantieri Prova il Rimbalzo con Leonardo Sotto Resistenza - Settimana positiva per Leonardo e Fincantieri: entrambi rimbalzano dopo la correzione, mantenendo trend rialzisti di fondo e livelli tecnici chiave intatti

Da Leonardo a Fincantieri perché le azioni della difesa prendono il volo in borsa e cosa si aspettano gli analisti - «L'indice Eurostoxx 50 ha raggiunto un nuovo massimo storico per la prima volta in 25 anni, spinto in parte dall'ottimismo riguardo ai potenziali negoziati per il cessate il fuoco tra Ucraina e Russia

I big della Difesa scoppiano di salute: brilla Fincantieri, Leonardo si prende Iveco Defence - Le guerre vanno avanti, l'Ue annuncia investimenti in difesa, la Nato alza il tetto di spese per difesa e sicurezza in rapporto al Pil, Fincantieri e Leonardo ringraziano.

