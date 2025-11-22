Leeds-Aston Villa domenica 23 novembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol ad Elland Road
Dopo un mese di agosto terribile, e anche quasi tutto settembre a dire la verità, l’Aston Villa si è rimesso in carreggiata vincendo otto delle ultime dieci partite disputate in tutte le competizioni riportandosi in una posizione di classifica più consona alle sue aspirazioni, che sono quelle di continuare a giocare in Europa anche nel . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Premier League 2025/2026: Leeds-Aston Villa, le probabili formazioni - 1): Lucas Perri; Bogle, Rodon, Bijol, Gudmundsson; Ampadu; Aaronson, Longstaff, Stach, Okafor; Nmecha ASTON VILLA (4- Lo riporta sportal.it
Pronostico Leeds vs Aston Villa – 23 Novembre 2025 - Alle 15:00 del 23 Novembre 2025 l’Elland Road farà da cornice a una sfida interessante di Premier League tra Leeds e Aston Villa. Da news-sports.it
